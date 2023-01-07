У Косові в результаті стрілянини невідомий поранив двох сербів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На півдні Косова внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце вчора, 6 січня. Про це повідомляє поліція Косова, пише УНН.
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За інформацією поліції, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль зник з місця події. Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує.
Підозрюваного, 33-річного чоловіка, було затримано. Його передано до районної поліції в Урошеваці.
Крім цього, правоохоронці знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.
Міністр оборони Косова Арменд Мехай зазначив, до того, що сталося в Штрпаці, “причетний співробітник косовських сил безпеки”.
На інцидент відреагували прем’єр-міністр Косово Альбін Курті та прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей сказав, що він “шокований нападом”.
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