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У Косові в результаті стрілянини невідомий поранив двох сербів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. На півдні Косова внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце вчора, 6 січня. Про це повідомляє поліція Косова, пише УНН.

У Косові в результаті стрілянини невідомий поранив двох сербів

Деталі

За інформацією поліції, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль зник з місця події. Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваного, 33-річного чоловіка, було затримано. Його передано до районної поліції в Урошеваці.

Крім цього, правоохоронці знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.

Міністр оборони Косова Арменд Мехай зазначив, до того, що сталося в Штрпаці, “причетний співробітник косовських сил безпеки”.

На інцидент відреагували прем’єр-міністр Косово Альбін Курті та прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей сказав, що він “шокований нападом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники США та ЄС відвідають Сербію для послаблення напруженості навколо Косова

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