В Конгрессе США призвали Россию остановить оккупацию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сэндер Левин, а также конгрессмены из Республиканской партии США Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик в своем заявлении призвали осудить агрессивное нападение России на Украину в Азове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Будучи сопредседателями группы поддержки Украины в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасное военно-морское нападение России на украинские корабли... Этот эпизод, а также блокада Россией украинских портов, вызывает глубокое беспокойство и является проявлением российской агрессии направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма”, — сообщается в издании.
Конгрессмены призывают Россию прекратить ограничение доступа к портам Украины.
“Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России, согласно международному праву прекратить любое ограничение доступа к украинским портам и Азовского моря. Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины”, — сообщили конгрессмены.
Как сообщал УНН, Польша включится в действия международного сообщества, целью которых является завершение российско-украинского конфликта. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Россия должна освободить украинских моряков, а также вернуть Украину захваченные корабли.
Как информировал УНН, Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник призвал Россию и Украину к диалогу по ситуации вокруг Керченского пролива.