В Конгрессе США призвали Россию остановить оккупацию Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102934 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108468 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144724 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134546 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168153 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118021 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141601 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145390 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе США призвали Россию остановить оккупацию Украины

В Конгрессе США призвали Россию остановить оккупацию Украины

Киев  •  УНН

 • 16559 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сэндер Левин, а также конгрессмены из Республиканской партии США Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик в своем заявлении призвали осудить агрессивное нападение России на Украину в Азове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Будучи сопредседателями группы поддержки Украины в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасное военно-морское нападение России на украинские корабли... Этот эпизод, а также блокада Россией украинских портов, вызывает глубокое беспокойство и является проявлением российской агрессии направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма”, — сообщается в издании.

Конгрессмены призывают Россию прекратить ограничение доступа к портам Украины.

“Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России, согласно международному праву прекратить любое ограничение доступа к украинским портам и Азовского моря. Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины”, — сообщили конгрессмены.

Как сообщал УНН, Польша включится в действия международного сообщества, целью которых является завершение российско-украинского конфликта. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Россия должна освободить украинских моряков, а также вернуть Украину захваченные корабли.

Как информировал УНН, Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник призвал Россию и Украину к диалогу по ситуации вокруг Керченского пролива.

Украинские Национальные Новости

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