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У Конгресі США закликали Росію зупинити окупацію України

У Конгресі США закликали Росію зупинити окупацію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сендер Левін, а також конгресмени з Республіканської партії США Енді Гарріс, та Браян Фіцпатрік у своїй заяві закликали засудити агресивний напад Росії на Україну в Азові. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Будучи співголовами групи підтримки України в Конгресі США, ми рішуче засуджуємо небезпечний військово-морський напад Росії на українські кораблі... Цей епізод, а також блокада Росією українських портів, викликає глибоке занепокоєння і є виявом російської агресії спрямованої на посилення кривавого тиску та незаконної окупації Криму", - повідомляється у виданні.

Конгресмени закликають Росію припинити обмеження доступу до портів України.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та союзників НАТО в рішучому підтвердженні того факту, що Крим та прибережні води належать Україні. Ми закликаємо владу Росії, відповідно до міжнародного права припинити будь-яке обмеження доступу до українських портів та Азовського моря. Росія мусить припинити криваву та несправедливу окупацію суверенної території України", - повідомили конгресмени.

Як повідомляв УНН, Польща включиться  у дії міжнародної спільноти, метою яких є завершення російсько-українського конфлікту. Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Росія повинна звільнити українських моряків, а також повернути Україні захоплені кораблі.

Як інформував УНН, Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у вівторок закликав  Росію і Україну до діалогу по ситуації навколо Керченської протоки.

Українські Національні Новини

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