У Конгресі США закликали Росію зупинити окупацію України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сендер Левін, а також конгресмени з Республіканської партії США Енді Гарріс, та Браян Фіцпатрік у своїй заяві закликали засудити агресивний напад Росії на Україну в Азові. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
"Будучи співголовами групи підтримки України в Конгресі США, ми рішуче засуджуємо небезпечний військово-морський напад Росії на українські кораблі... Цей епізод, а також блокада Росією українських портів, викликає глибоке занепокоєння і є виявом російської агресії спрямованої на посилення кривавого тиску та незаконної окупації Криму", - повідомляється у виданні.
Конгресмени закликають Росію припинити обмеження доступу до портів України.
"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та союзників НАТО в рішучому підтвердженні того факту, що Крим та прибережні води належать Україні. Ми закликаємо владу Росії, відповідно до міжнародного права припинити будь-яке обмеження доступу до українських портів та Азовського моря. Росія мусить припинити криваву та несправедливу окупацію суверенної території України", - повідомили конгресмени.
Як повідомляв УНН, Польща включиться у дії міжнародної спільноти, метою яких є завершення російсько-українського конфлікту. Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Росія повинна звільнити українських моряків, а також повернути Україні захоплені кораблі.
Як інформував УНН, Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у вівторок закликав Росію і Україну до діалогу по ситуації навколо Керченської протоки.