У Конгресі США закликали Росію зупинити окупацію України

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сендер Левін, а також конгресмени з Республіканської партії США Енді Гарріс, та Браян Фіцпатрік у своїй заяві закликали засудити агресивний напад Росії на Україну в Азові. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.