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В Конгрессе США намерены вызвать для дачи показаний ряд сотрудников ФБР и Минюста

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста. Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом “досье” на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания Fox News, передает УНН.

В Конгрессе США намерены вызвать для дачи показаний ряд сотрудников ФБР и Минюста

По данным информационного канала, поводом для такого шага послужили слушания с участием заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб, состоявшихся во вторник в Конгрессе США. Как отмечает Fox News, свидетельства главы Федерального бюро расследований частично противоречили заявлениям, которые предоставили под присягой другие свидетели, опрошенные в рамках расследования возможного сговора между помощниками Трампа и представителями Российской Федерации.

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Маккейб заявил конгрессменам, что ФБР тщательно работали над подтверждением достоверности данных, содержавшихся в так называемом “досье” на Трампа. Этот документ, подготовленный по заказу демократов вашингтонской фирмой Fusion GPS, якобы содержал компромат на действующего президента, в частности, утверждение о его связях с Россией.

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Между тем, отвечая на вопрос одного из законодателей, какую именно информацию из досье ведомству удалось подтвердить, Маккейб назвал лишь тот факт, что бывший советник Трампа Картер Пейдж ездил в Москву. Как отмечает Fox News, Маккейб на слушаниях даже не смог сказать, подтвердило ли ФБР информацию о встречи, которые, согласно досье, провел Пейдж в столице РФ.

В связи с этим спецкомитет намерен вызвать повесткой для дачи показаний ряд чиновников ФБР и Минюста для дальнейших разъяснений, передает телеканал. По его данным, в этот список могут войти главный юридический консультант ФБР Джеймс Бейкер, а также Брюс Ор, занимавший ранее пост одного из помощников заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся возможным вмешательством России в американские президентские выборы, включил в свое расследование “досье на Трампа”.

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