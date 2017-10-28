Став відомий замовник першого "досьє" на Трампа

У 2015 році керівництво видання найняло фірму Fusion GPS для пошуку компромату на кількох кандидатів в президенти від Республіканської партії, в тому числі на Трампа.

Вже через рік, в травні 2016 року, The Washington Free Beacon закликало Fusion GPS припинити пошуки, оскільки Трамп став лідируючим кандидатом від цієї партії. Однак у квітні 2016 року цю ж фірму найняли демократи, що також мали намір знайти компромат на мільярдера.

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Зазначається, що інформація, отримана за цей рік, стала основою для "досьє" на Трампа, яке було опубліковано в січні 2017 року і поклало початок розслідувань, про нібито зв'язки президента США з Росією.

Нагадаємо, передвиборчий штаб Хілларі Клінтон і національний комітет Демократичної партії допомогли з фінансуванням розслідування, яке призвело до появи скандального "досьє", що звинувачує президента США Дональда Трампа у зв’язках з Росією.