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Юристи Трампа звинуватили спецпрокурора США в незаконному отриманні документів

Юристи Трампа звинуватили спецпрокурора США в незаконному отриманні документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Юристи перехідної команди Дональда Трампа стверджують, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування "російського втручання" у вибори, незаконно отримав доступ до електронного листування помічників Трампа в період після його обрання і до інавгурації, передає УНН з посиланням на Fox News та агентство Reuters.

Про це в ніч на неділю, 17 грудня, повідомляють телеканал Fox News та агентство Reuters з посиланням на відповідний лист адвоката організації Trump for America Корі Ленгхофера в Палату представників і Сенат США.

За словами представників захисту Трампа, мова йде про незаконне отримання документації урядового управління служб загального призначення в листопаді 2016 — січні 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: полковник ФСБ міг допомогти США отримати докази російського втручання у вибори

Згідно з версією адвокатів американського президента, співробітники Адміністрації загальних служб в порушення закону передали Мюллеру були у них матеріали помічників Дональда Трампа, включаючи “десятки тисяч електронних листів”.

Нагадаємо, американсько-російський проект будівництва атомних реакторів на Близькому Сході, який після перемоги Дональда Трампа на виборах підтримував його тодішній радник Майкл Флінн, зокрема передбачав зняття санкцій з Росії.

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