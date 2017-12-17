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Юристы Трампа обвинили спецпрокурора США в незаконном получении документов

Юристы Трампа обвинили спецпрокурора США в незаконном получении документов

Киев  •  УНН

 • 9503 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Юристы переходной команды Дональда Трампа утверждают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведёт расследование "российского вмешательства" в выборы, незаконно получил доступ к электронной переписке помощников Трампа в период после его избрания и до инаугурации, передает УНН со ссылкой на Fox News и агентство Reuters .

Об этом в ночь на воскресенье, 17 декабря, сообщают телеканал Fox News и агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо адвоката организации Trump for America Кори Ленгхофера в Палату представителей и Сенат США.

По словам представителей защиты Трампа, речь идет о незаконном получении документации правительственного управления служб общего назначения в ноябре 2016 - январе 2017 года.

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Согласно версии адвокатов американского президента, сотрудники Администрации общих служб в нарушение закона передали Мюллеру были в них материалы помощников Дональда Трампа, включая "десятки тысяч электронных писем".

Напомним, американо-российский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который после победы Дональда Трампа на выборах поддерживал его тогдашний советник Майкл Флинн, в частности предусматривал снятие санкций из России.

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