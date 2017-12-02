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После победы Трампа в США обсуждался план по снятию санкций с России

После победы Трампа в США обсуждался план по снятию санкций с России

Киев  •  УНН

 • 18016 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Американо-российский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который после победы Дональда Трампа на выборах поддерживал его тогдашний советник Майкл Флинн, в частности предусматривал снятие санкций из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на электронные письма, которые есть в распоряжении агентства, передает УНН.

Как отмечается, в документах, которые ранее не обнародовались, раскрываются новые аспекты плана, в частности предложения привлечь российскую компанию ОАО ОМЗ ("Объединенные машиностроительные заводы"), которая сейчас находится под санкциями США, для производства ядерного оборудования.

"Победа Дональда Трампа на выборах президента меняет правила игры, поскольку его главный внешнеполитический приоритет заключается в стабилизации отношений США с Россией, которые сейчас находятся на исторически низком уровне", - заявил директор агентства ACU Strategic Partners, которое специализируется на консультировании в сфере атомной энергетики, Алекс Копсон в письме от 16 ноября 2016 своим потенциальным деловым партнерам через восемь дней после выборов.

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В другом письме от имени ACU речь шла о содействии в урегулировании ситуации вокруг Украины для последующего снятия санкций из России.

Отмечается, что ACU предлагало предоставить государственной украинской компании "Турбоатом" контракт в 45 млрд долларов на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. В обмен на это Украина должна была смягчить позицию по снятию санкций США и ЕС против России.

При этом из документов не ясно, делал ли М.Флинн конкретные шаги, чтобы продвинуть это предложение Д.Трампу и его помощникам.

Напомним, ранее советник Д.Трамп подал в отставку из-за скандала о "санкционных" переговорах с послом РФ.

Как сообщал УНН, М.Флинна официально обвинили в ложных показаниях ФБР.

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