После победы Трампа в США обсуждался план по снятию санкций с России

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Американо-российский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который после победы Дональда Трампа на выборах поддерживал его тогдашний советник Майкл Флинн, в частности предусматривал снятие санкций из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на электронные письма, которые есть в распоряжении агентства, передает УНН.