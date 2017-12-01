Флінна офіційно звинуватили в неправдивих свідченнях ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Колишньому радникові президента США з національної безпеки Майклу Флинну пред'явлені офіційні звинувачення в спробі обдурити Федеральне бюро розслідувань США (ФБР). Про це повідомив спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер в п'ятницю, 1 грудня, передає УНН з посиланням на DW.
Флінна звинувачують в тому, що він "умисно та усвідомлюючи це" повідомив ФБР неправдиві відомості, працюючи при цьому в адміністрації президента Трампа. У повідомленні Мюллера також говориться, що Флінн вже 1 грудня має постати перед судом, де йому належить визнати або заперечувати свою провину.
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Нагадаємо, ЗМІ повідомили про те, що М.Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.
Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.
Раніше, радник Д.Трамп подав у відставку через скандал про "санкційних" переговорах з послом РФ.
Як повідомляв УНН, в конгресі США закликали ФБР розповісти про контакти екс-радника Д.Трампа з РФ.