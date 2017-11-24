Экс-советник Трампа начал сотрудничать со спецпрокуроры США по русскому дела

Адвокаты Флинна сообщили юристам Трампа, что он больше не может обсуждать расследования Мюллера с ними. Отмечается, что ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, однако сторона Флинна разорвала его.

По данным газеты, это указывает на то, что экс-советник или сотрудничает с спецпрокуроры, или намеревается заключить с ним соглашение.

Напомним, в рамках расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией спецпрокурор США Роберт Мюллер допросит бывшего главу аппарата Белого дома Райнса Прибус.