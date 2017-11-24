Экс-советник Трампа начал сотрудничать со спецпрокуроры США по русскому дела
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн начал сотрудничество с спецпрокурором по России Робертом Мюллером, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Адвокаты Флинна сообщили юристам Трампа, что он больше не может обсуждать расследования Мюллера с ними. Отмечается, что ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, однако сторона Флинна разорвала его.
По данным газеты, это указывает на то, что экс-советник или сотрудничает с спецпрокуроры, или намеревается заключить с ним соглашение.
Напомним, в рамках расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией спецпрокурор США Роберт Мюллер допросит бывшего главу аппарата Белого дома Райнса Прибус.