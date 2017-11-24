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Екс-радник Трампа почав співпрацювати зі спецпрокурором США щодо російської справи

Екс-радник Трампа почав співпрацювати зі спецпрокурором США щодо російської справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн почав співпрацю зі спецпрокурором по Росії Робертом Мюллером, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Адвокати Флінна повідомили юристам Трампа, що той більше не може обговорювати розслідування Мюллера з ними. Зазначається, що раніше між командами юристів існував договір про обмін інформацією, однак сторона Флінна розірвала його.

За даними газети, це вказує на те, що екс-радник або співпрацює з спецпрокурори, або має намір укласти з ним угоду.

Нагадаємо, у рамках розслідування зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією спецпрокурор США Роберт Мюллер допитає колишнього главу апарату Білого дому Райнса Прібуса.

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