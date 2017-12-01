Флинна официально обвинили в ложных показаниях ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну предъявлены официальные обвинения в попытке обмануть Федеральное бюро расследований США (ФБР). Об этом сообщил спецпрокурор по России Роберт Мюллер в пятницу, 1 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.
Флинна обвиняют в том, что он "умышленно и осознавая это" сообщил ФБР ложные сведения, работая при этом в администрации президента Трампа. В сообщении Мюллера также говорится, что Флинн уже 1 декабря должен предстать перед судом, где ему предстоит признать либо отрицать свою вину.
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Напомним, СМИ сообщили о том, что М.Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Кремль опроверг информацию. В РФ отметили, что посол РФ в США Сергей Кисляк общался с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, однако информация о содержании этих переговоров неверна.
Ранее, советник Д.Трамп подал в отставку из-за скандала о "санкционных" переговорах с послом РФ.
Как сообщал УНН, в конгрессе США призвали ФБР рассказать о контактах экс-советника Д.Трампа с РФ.