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Після перемоги Трампа у США обговорювався план зі зняття санкцій з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Американсько-російський проект будівництва атомних реакторів на Близькому Сході, який після перемоги Дональда Трампа на виборах підтримував його тодішній радник Майкл Флінн, зокрема передбачав зняття санкцій з Росії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на електронні листи, які є у розпорядженні агентства, передає УНН.

Як зазначається, у документах, які раніше не оприлюднювались, розкриваються нові аспекти плану, зокрема пропозиції залучити російську компанію ВАТ ОМЗ (“Об’єднані машинобудівні заводи”), яка наразі перебуває під санкціями США, для виробництва ядерного обладнання.

“Перемога Дональда Трампа на виборах президента змінює правила гри, оскільки його головний зовнішньополітичний пріоритет полягає у стабілізації відносин США з Росією, які зараз перебувають на історично низькому рівні”, — заявив директор агентства ACU Strategic Partners, яке спеціалізується на консультуванні у сфері атомної енергетики, Алекс Копсон у листі від 16 листопада 2016 року своїм потенційним діловим партнерам через вісім днів після виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До контактів з РФ Флінна міг примусити зять Трампа

В іншому листі від імені ACU йшлося про сприяння у врегулюванні ситуації навколо України для подальшого зняття санкцій з Росії.

Зазначається, що ACU пропонувало надати державній українській компанії “Турбоатом” контракт у 45 млрд доларів на виробництво турбін для реакторів в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу. В обмін на це Україна мала пом’якшити позицію щодо зняття санкцій США і ЄС проти Росії.

При цьому з документів не зрозуміло, чи робив М.Флінн конкретні кроки, щоб просунути цю пропозицію Д.Трампу і його помічникам.

Нагадаємо, раніше радник Д.Трампа подав у відставку через скандал про "санкційних" переговорах з послом РФ.

Як повідомляв УНН, М.Флінна офіційно звинуватили в неправдивих свідченнях ФБР.

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