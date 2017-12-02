Після перемоги Трампа у США обговорювався план зі зняття санкцій з Росії

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Американсько-російський проект будівництва атомних реакторів на Близькому Сході, який після перемоги Дональда Трампа на виборах підтримував його тодішній радник Майкл Флінн, зокрема передбачав зняття санкцій з Росії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на електронні листи, які є у розпорядженні агентства, передає УНН.