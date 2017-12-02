До контактів з РФ Флінна міг примусити зять Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Зять і старший радник діючого президента США Трампа Джаред Кушнер міг доручити екс-раднику голови США з національної безпеки Майклу Флінну шукати контактів з Москвою, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зі свідчень Флінна нібито випливає, що він діяв не з власної волі. Можливо, що в справу залучені й інші високопоставлені співробітники команди Трампа.
Раніше в той же день Флінн у суді визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень у справі про можливе втручання Росії в президентські вибори в США-2016.
Флінну може загрожувати покарання до 5 років тюремного ув’язнення, однак у зв’язку з готовністю співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який займається розслідуванням справи, колишній радник Трампа може розраховувати на пом’якшення майбутнього вердикту.
У Білому домі вже заявили, що Флінн визнав тільки власну провину, і що в його справі більше ніхто не замішаний. Однак сам екс-радник зробив ряд заяв, які можуть виявитися небезпечними для уряду Трампа.
Нагадаємо, колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн, який зізнався, що збрехав ФБР, готовий дати свідчення проти Дональда Трампа.