Флінн заявив, що готовий свідчити проти Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн, який зізнався, що збрехав ФБР, готовий дати свідчення проти Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За даними видання, Флінн готовий заявити, що Трамп особисто просив його вийти на контакт з “російськими”.
При цьому джерелом ЗМІ стало довірена особа Флінна.
Раніше повідомлялося, що екс-радник визнав дачу неправдивих свідчень ФБР по контактам з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком.