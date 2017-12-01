Флинн заявил, что готов свидетельствовать против Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, который признался, что солгал ФБР, готов дать показания против Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По данным издания, Флинн готов заявить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с "русскими".
При этом источником СМИ стало доверенное лицо Флинна.
Ранее сообщалось, что экс-советник признал дачу ложных показаний ФБР по контактам с бывшим послом России Сергеем Кисляком.