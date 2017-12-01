Флинн заявил, что готов свидетельствовать против Трампа

По данным издания, Флинн готов заявить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с "русскими".

При этом источником СМИ стало доверенное лицо Флинна.

Ранее сообщалось, что экс-советник признал дачу ложных показаний ФБР по контактам с бывшим послом России Сергеем Кисляком.