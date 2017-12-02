К контактам с РФ Флинна мог принудить зять Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Зять и старший советник действующего президента США Трампа Джаред Кушнер мог поручить экс-советнику председателя США по национальной безопасности Майклу Флинну искать контактов с Москвой, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Из показаний Флинна якобы следует, что он действовал не по своей воле. Возможно, что в дело вовлечены и другие высокопоставленные сотрудники команды Трампа.
Ранее в тот же день Флинн в суде признал себя виновным в даче ложных показаний по делу о возможном вмешательстве Росии в президентские выборы в США-2016.
Флинну может грозить наказание до 5 лет тюремного заключения, однако в связи с готовностью сотрудничать со спецпрокуроры Робертом Мюллером, который занимается расследованием дела, бывший советник Трампа может рассчитывать на смягчение будущего вердикта.
В Белом доме уже заявили, что Флинн признал только собственную вину, и в его деле больше никто не замешан. Однако сам экс-советник сделал ряд заявлений, которые могут оказаться опасными для правительства Трампа.
Напомним, бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, который признался, что солгал ФБР, готов дать показания против Дональда Трампа.