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СМИ: полковник ФСБ мог помочь США получить доказательства российского вмешательства в выборы

СМИ: полковник ФСБ мог помочь США получить доказательства российского вмешательства в выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Офицер ФСБ Сергей Михайлов и еще трое обвиняемых в государственной измене в РФ могли сотрудничать с американскими спецслужбами, предоставив доказательства причастности российских хакеров к взлому серверов демократической партии США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Bell.

Официальных подтверждений этому с американской стороны The Bell получить не удалось.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщала, что источники в России сыграли ключевую роль в расследовании. По информации The Bell, за преследованием Михайлова стояло Главное разведывательное управление Генштаба России.

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Американские спецслужбы считают, что именно в ГРУ стояло за хакерскими атаками перед выборами президента США в 2016 году. По данным журналистов, Центр информацийони безопасности и его высокопоставленный сотрудник Михайлов сотрудничали c ФБР, в частности, по делу российского хакера Романа Селезнева. Сына депутата Госдумы приговорили к 27 годам заключения в США по обвинению в кибермошенничестве.

Михайлова и еще трех человек задержали по делу о госизмене в конце 2016 года. Их обвиняют в передаче информации иностранным спецслужбам. Дело слушается в закрытом режиме. По данным The Bell, обвинения напрямую не связано со скандалом вокруг хакерских атак в США. Российские спецслужбы не ответили на вопросы журналистов. В Кремле заявили, что не следят за ходом расследования. Поддержку хакеров на государственном уровне Москва неоднократно отрицала.

Напомним, лидеры разведывательного комитета Сената США республиканец Ричард Бер и демократ Марк Уорнер представили предварительные выводы относительно вмешательства РФ.

 

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