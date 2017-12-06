ЗМІ: полковник ФСБ міг допомогти США отримати докази російського втручання у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Офіцер ФСБ Сергій Михайлов та ще троє обвинувачених у державній зраді в РФ могли співпрацювати з американськими спецслужбами, надавши докази причетності російських хакерів до злому серверів демократичної партії США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Bell.
Офіційних підтверджень цьому з американської сторони The Bell отримати не вдалося.
Раніше газета New York Times, посилаючись на неназваних чиновників, повідомляла, що джерела в Росії зіграли ключову роль у розслідуванні. За інформацією The Bell, за переслідуванням Михайлова стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Росії.
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Американські спецслужби вважають, що саме в ГРУ стояло за хакерськими атаками перед виборами президента США у 2016 році. За даними журналістів, Центр інформаційонї безпеки та його високопоставлений співробітник Михайлов співпрацювали c ФБР, зокрема, у справі російського хакера Романа Селезньова. Сина депутата Держдуми засудили до 27 років ув’язнення в США за звинуваченням у кібершахрайстві.
Михайлова і ще трьох людей затримали у справі про держзраду наприкінці 2016 року. Їх звинувачують у передачі інформації іноземним спецслужбам. Справа слухається в закритому режимі. За даними The Bell, звинувачення безпосередньо не пов’язано зі скандалом навколо хакерських атак в США. Російські спецслужби не відповіли на питання журналістів. У Кремлі заявили, що не стежать за ходом розслідування. Підтримку хакерів на державному рівні Москва неодноразово заперечувала.
Нагадаємо, лідери розвідувального комітету Сенату США республіканець Річард Бер і демократ Марк Уорнер представили попередні висновки стосовно втручання РФ в американські вибори 2016 року.