У Конгресі США мають намір викликати для надання свідчень ряд співробітників ФБР і Мін'юсту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США готується викликати повісткою на наступному тижні для дачі свідчень ряд високопоставлених співробітників ФБР та Мін’юсту. Законодавців цікавлять подробиці, що стосуються інформації, яка містилася в так званому “досьє” на президента США Дональда Трампа. Про це повідомила в середу телекомпанія Fox News, передає УНН.
За даними інформаційного каналу, приводом для такого кроку слугували слухання за участю заступника директора ФБР Ендрю Маккейб, що відбулися у вівторок у Конгресі США. Як зазначає Fox News, свідчення глави Федерального бюро розслідувань частково суперечили заявами, які надали під присягою інші свідки, опитані в рамках розслідування можливої змови між помічниками Трампа та представниками Російської Федерації.
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Маккейб заявив конгресменам, що ФБР старанно працювало над підтвердженням достовірності даних, що містилися у так званому “досьє” на Трампа. Цей документ, підготовлений на замовлення демократів вашингтонською фірмою Fusion GPS, нібито містив компромат на діючого президента, зокрема, твердження про його зв’язки з Росією.
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Тим часом, відповідаючи на питання одного із законодавців, яку саме інформацію з досьє відомству вдалося підтвердити, Маккейб назвав лише той факт, що колишній радник Трампа Картер Пейдж їздив до Москви. Як зазначає Fox News, Маккейб на слуханнях навіть не зміг сказати, чи підтвердило ФБР інформацію про зустрічі, які, згідно з досьє, провів Пейдж у столиці РФ.
У зв’язку з цим спецкомітет має намір викликати повісткою для надання свідчень ряд чиновників ФБР та Мін’юсту для подальших роз’яснень, передає телеканал. За його даними, у цей список можуть увійти головний юридичний консультант ФБР Джеймс Бейкер, а також Брюс Ор, який займав раніше пост одного з помічників заступника генпрокурора США Рода Розенстайна.
Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається можливим втручанням Росії у американські президентські вибори, включив у своє розслідування “досьє на Трампа”.