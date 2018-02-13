В Конгрессе США намерены бороться с урезанием финансирования иностранных программ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Эд Ройс заявил в понедельник, что намерен сопротивляться программе сокращения финансирования американских программ за рубежом, которая была инициирована Белым домом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мощная двухпартийная коалиция в Конгрессе уже однажды помешала намерениям сократить бюджет Госдепартамента и Агентства международного развития, подорвало бы нашу национальную безопасность. В этом году мы будем действовать снова”, — говорится в заявлении политика.
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Согласно проекту бюджета Госдепартамента США на 2019 финансовый год, обнародованном американским правительством, Соединенные Штаты Америки планируют сократить финансирование двусторонних и многосторонних программ помощи. Как следует из этого документа, на деятельность Агентства международного развития в будущем финансовом году американская администрация приглашает в Конгресса 1,4 млрд долларов. Это примерно на 35 млн долларов меньше, чем в текущем финансовом году.
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Как ранее сообщал УНН, после временного прекращения работы федеральных учреждений, которое продолжалось в течение ночи, Палата представителей США все же приняла новый бюджет.