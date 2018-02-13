У Конгресі США мають намір боротися з урізанням фінансування іноземних програм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США республіканець Ед Ройс заявив у понеділок, що має намір чинити спротив програмі скорочення фінансування американських програм за кордоном, яка була ініційована Білим домом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“Потужна двопартійна коаліція в Конгресі вже одного разу завадила намірам скоротити бюджет Держдепартаменту і Агентства міжнародного розвитку, що підірвало б нашу національну безпеку. У цьому році ми будемо діяти знову”, — йдеться в заяві політика.
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Згідно з проектом бюджету Держдепартаменту США на 2019 фінансовий рік, оприлюдненому американським урядом, Сполучені Штати Америки планують скоротити фінансування двосторонніх і багатосторонніх програм допомоги. Як випливає з цього документа, на діяльність Агентства міжнародного розвитку в майбутньому фінансовому році американська адміністрація запрошує у Конгресу 1,4 млрд доларів. Це приблизно на 35 млн доларів менше, ніж у поточному фінансовому році.
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Як раніше повідомляв УНН, після тимчасового припинення роботи федеральних установ, яке тривало протягом ночі, Палата представників США все ж прийняла новий бюджет.