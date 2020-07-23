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В командовании ООС рассказали, как боевики поиздевались над телом убитого медика

В командовании ООС рассказали, как боевики поиздевались над телом убитого медика

Киев  •  УНН

 • 26442 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В командовании Операции Объединенных сил рассказали детали о том, как боевики поиздевались над телом медика, которого не смогли эвакуировать с поля боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика. Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщили в СМИ, ссылаясь на данные командования ООС.

Отмечается, что 13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" у Зайцево обстреляли группу, которая должна была забрать тело.

"Украинская сторона настаивает, что была договоренность о режиме тишины, бойцы имели белые каски - это же подтверждают и кадры из дрона. Впрочем, группу обстреляли, на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель", - указано в сообщении.

Сообщается, что после этого украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к пророссийским формированиям с тем, чтобы забрать раненого, который имел соответствующие белые отметки, что свидетельствовало о его причастности к эвакуационной группе. Впрочем, противник отказывал, что не позволило вовремя провести поиски и эвакуацию.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", - говорится в ответе командования ООС.

Отмечается, что тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге. Сами погибшие были без своей военной формы.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Вернули его тело на подконтрольную Украины территорию только 15 июля.

Впоследствии стало известно, что военный медик, погибший 13 июля в результате военных действий на Донбассе, был гражданином Эстонии.

В МИД видят в убийстве медика явные признаки военного преступления.

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