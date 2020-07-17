Загиблий на Донбасі медик був громадянином Естонії - МЗС країни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Військовий медик, який загинув 13 липня в результаті військових дій на Донбасі, був громадянином Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає УНН з посиланням на портал ERR.
Так, Рейнсалу повідомив ERR, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році в порядку натуралізації.
"Він приїхав до Естонії у 2006 році в якості стипендіата в рамках проекту і мав статус біженця", - сказав Рейнсалу.
Також він зазначив, що чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке він отримав та відмовився від білоруського громадянства.
За словами Рейнсалу, статус і роль чоловіка у військовій діяльності в Донбасі українська влада ще уточнює.
"В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", - сказав міністр закордонних справ, додавши, що, наскільки йому відомо, в даний час жодного такого дозволу видано не було.
Окрім того, зазначається, що Україна ще офіційно не підтвердила, що громадянин Естонії загинув під час військових дій.
Нагадаємо, з зони проведення операції Об’єднаних сил повернули тіло українського військовослужбовця, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.
Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.