Вбивство українського медика на Донбасі: у МЗС вбачають явні ознаки воєнного злочину

"Минулого тижня відбулось віроломне вбивство українського медика на Донбасі. Ми провели роботу з нашими міжнародними партнерами, вони були у деталях проінформовані про те, що сталось. Ми знаємо вже щохвилинно картину того, що сталось, і є всі підстави вважати, що йдеться саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика. Це ганебне вбивство засудили наші партнери, серед них Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати, і я хочу подякувати їм за те, що вони швидко відреагували і почули українську сторону у цьому питанні", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н.п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС в деталях проінформувало міжнародних партнерів про вбивство українського медика на Донбасі.