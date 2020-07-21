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МЗС в деталях проінформувало міжнародних партнерів про вбивство українського медика на Донбасі - Кулеба

МЗС в деталях проінформувало міжнародних партнерів про вбивство українського медика на Донбасі - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України в деталях проінформувало міжнародних партнерів щодо вбивства на Донбасі українського медика, що відбулось минулого тижня. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Минулого тижня відбулось віроломне вбивство українського медика на Донбасі. Ми провели роботу з нашими міжнародними партнерами, вони були у деталях проінформовані про те, що сталось. Ми знаємо вже щохвилинно картину того, що сталось, і є всі підстави вважати, що йдеться саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика. Це ганебне вбивство засудили наші партнери, серед них Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати, і я хочу подякувати їм за те, що вони швидко відреагували і почули українську сторону у цьому питанні", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ у районі н.п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

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