У командуванні ООС розповіли, як бойовики познущалися над тілом вбитого медика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли деталі про те, як бойовики познущалися над тілом медика, якого не змогли евакуювати з поля бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Незрозумілим і кричущим є факт відносно розтину тіла полеглого військового медика. Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області", - повідомили в ЗМІ, посилаючись на дані командування ООС.
Зазначається, що 13 липня при спробі евакуації загиблого розвідника у "сірій зоні" біля Зайцевого обстріляли групу, яка мала забрати тіло.
“Українська сторона наполягає, що була домовленість про режим тиші, бійці мали білі каски - це ж підтверджують і кадри з дрона. Утім, групу обстріляли, на полі бою залишився поранений сержант Ярослав Журавель”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що після цього українська сторона кілька разів зверталася через СММ ОБСЄ до проросійських формувань з тим, щоб забрати пораненого, який мав відповідні білі позначки, що свідчило про його причетність до евакуаційної групи. Утім, супротивник відмовляв, що не дозволило вчасно провести пошуки та евакуацію.
“При цьому ворог самостійно здійснював пошук та затягував час. Свідоме затягування противником часу призвело до жахливих наслідків. Поранений військовослужбовець не отримав своєчасної медичної допомоги, в результаті чого стік кров'ю та загинув”, - йдеться у відповіді командування ООС.
Зазначається, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами у моргу. Самі загиблі були без своєї військової форми.
Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н.п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.
Повернули його тіло на підконтрольну Україні територію тільки 15 липня.
Згодом стало відомо, що військовий медик, який загинув 13 липня в результаті військових дій на Донбасі, був громадянином Естонії.
У МЗС вбачають у вбивстві медика явні ознаки воєнного злочину.