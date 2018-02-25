В киевском аквапарке на ребенка упала часть горки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на мальчика упала часть конструкции горки, которой он спускался. Ребенка госпитализировали и наложили 34 шва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу мамы пострадавшего мальчика Елены Ладан-Павленко.
По словам матери, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.
“Ребенок съезжала с горки и на него в момент спуска обвалилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)”, — рассказывает Ладан-Павленко.
В результате инцидента ребенок получил травму головы.
Отец вызвал “скорую помощь”, мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва.
По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.
Как ранее сообщал УНН, в больницу с диагнозом — отравление угарным газом было госпитализировано женщину с ребенком и двух мужа.