У київському аквапарку на дитину впала частина гірки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували та наклали 34 шви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку мами постраждалого хлопчика Олени Ладан-Павленко.
За словами матері, близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.
“Дитина з’їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)”, — розповідає Ладан-Павленко.
Внаслідок інциденту дитина отримала травму голови.
Батько викликав “швидку допомогу”, хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.
За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.
Як раніше повідомляв УНН, до лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом було госпіталізовано жінку з дитиною та двох чоловіка.