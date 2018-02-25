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У київському аквапарку на дитину впала частина гірки

У київському аквапарку на дитину впала частина гірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували та наклали 34 шви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку мами постраждалого хлопчика Олени Ладан-Павленко.

За словами матері, близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.

“Дитина з’їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)”, — розповідає Ладан-Павленко.

Внаслідок інциденту дитина отримала травму голови.

Батько викликав “швидку допомогу”, хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.

За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

Як раніше повідомляв УНН, до лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом було госпіталізовано жінку з дитиною та двох чоловіка.

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