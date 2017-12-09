В Киевской области сообщили о подозрении депутата, который открыл огонь по непрошеных гостях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Прокурор Киевской области сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство" депутату сельского совета Згуровского района, что открыл огонь по лицам, которые намеревались проехать через его угодья. Об этом сообщили на Facebook в Пресс-службе прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что указанный депутат, который является главой крестьянского фермерского хозяйства, находясь на поле и осуществляющие сельскохозяйственные работы, взяв гладкоствольное охотничье ружье, грубо нарушая общественный порядок, совершил с ней два выстрела в сторону лиц, которые хотели проехать полем" , - говорится в сообщении.
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В прокуратуре отметили, что пострадавшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет, по делу продолжается досудебное расследование, отметили в прокуратуре.