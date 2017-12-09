У Київській області повідомили про підозру депутату, який відкрив вогонь по непрошених гостях
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прокурор Київської області повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "хуліганство" депутату сільської ради Згурівського району, який відкрив вогонь по особам, що мали намір проїхати крізь його угіддя. Про це повідомили на Facebook у Прес-службі прокуратури Київської області, передає УНН.
"У ході досудового розслідування встановлено, що вказаний депутат, який є головою селянського фермерського господарства, перебуваючи на полі та здійснюючі сільськогосподарські роботи, взявши гладкоствольну мисливську рушницю, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив з неї два постріли в сторону осіб, які хотіли проїхати полем", - зазначено в повідомленні.
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В прокуратурі зазначили, що потерпілі отримали численні тілесні ушкодження у вигляді рани та синця правої гомілки та стопи, рани стегна, садна грудної клітини, наявності інородних тіл в гомілці, стопи та передпліччі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років, у справі триває досудове розслідування, зазначили в прокуратурі.