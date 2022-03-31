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В Киевской области оккупанты нанесли разрушения каждой второй громаде. Критические - в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской

Киев • УНН

 • 132424 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли разрушения практически каждой второй общине в Киевской области. Критические разрушения зафиксированы в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской общинах. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, пишет УНН.

В Киевской области оккупанты нанесли разрушения каждой второй громаде. Критические - в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской

Цитата

“Ежедневно фиксируется от 30 до 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины. Разрушение зафиксировано в 35 из 69 громад области (50,7%). Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской, Песковской громадах. Всего более 550 объектов”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на территориях области, оставленных врагом, есть частые случаи заминирования территории и зданий местных жителей.

Группа Сил обороны Украины продолжает проводить военную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На всех направлениях российского врага успешно сдерживают ВСУ, на некоторых - наши войска осуществляют успешные контратаки.

Опасные направления:

Населенные пункты вдоль Житомирской трассы;

Буча - Ворзель - Гостомель;

Немешаево;

Дмитриевская громада;

Макаровская громада.

На севере Вышгородского района опасными остаются территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодимерской громад.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском районах ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.

Добавим

На Киевщине пограничники задержали диверсанта, который ездил на велосипеде в районе боевых действий и добывал информацию.

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