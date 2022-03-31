Під Києвом затримали диверсанта на велосипеді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Київщині прикордонники затримали диверсанта, який їздив на велосипеді в районі бойових дій і здобував інформацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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"На Київщині громадянин України їздив на велосипеді в районі, де велись бойові дії. Маскуючись під місцевого жителя в межах н.п, де здобував інформацію", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, у мобільному телефоні правоохоронці виявили контакти осіб з росії та можливу переписку з кураторами. А під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони.
Нагадаємо
Від початку вторгнення рф поліція викрила в Україні майже 500 диверсантів.