Під Києвом затримали диверсанта на велосипеді

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"На Київщині громадянин України їздив на велосипеді в районі, де велись бойові дії. Маскуючись під місцевого жителя в межах н.п, де здобував інформацію", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, у мобільному телефоні правоохоронці виявили контакти осіб з росії та можливу переписку з кураторами. А під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони.

Нагадаємо

Від початку вторгнення рф поліція викрила в Україні майже 500 диверсантів.