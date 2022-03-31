Под Киевом задержали диверсанта на велосипеде
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киевской области пограничники задержали диверсанта, который ездил на велосипеде в районе боевых действий и добывал информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
"В Киевской области гражданин Украины ездил на велосипеде в районе, где велись боевые действия. Маскируясь под местного жителя в пределах н. п, где добывал информацию", - говорится в сообщении.
Как отметили, в мобильном телефоне правоохранители обнаружили контакты людей из россии и возможную переписку с кураторами. А во время обысков помещения у мужчины обнаружили техприборы, оружие и патроны.
Напомним
От начала вторжения рф полиция разоблачила в Украине почти 500 диверсантов.