Від початку вторгнення росії поліція викрила майже 500 диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Поліцейські викрили 486 осіб, які причетні до диверсійної діяльності. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає УНН.
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"Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності", - зазначив очільник НПУ.
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28 березня службовці Нацполіції затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів і підтримували ворога.
У Кіровоградській області під час перевірки правоохоронці виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні, а також фото топографічних карт місцевості Кропивницького та його околиць.
У Львівській області затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.
У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів, волонтерських центрів та комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.
Усіх затриманих передано СБУ для подальших перевірок.
Нагадаємо
Від початку вторгнення росії поліція Київської області вивезла понад 100 тисяч людей.