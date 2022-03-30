Від початку вторгнення росії поліція Київської області вивезла понад 100 тисяч людей

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"Національна поліція працює у форматі "зелених коридорів", де поліцейські масово вивозять біженців. Є також місця, де поліція працює самостійно. Лише у Київській області з початку активних бойових дій з окупації вдалося вивезти понад 100 тисяч осіб. Поліція працює цілодобово", - сказав начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

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