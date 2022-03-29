За добу власним транспортом до Запоріжжя евакуювалися 1,6 тисяч людей

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Відтак, сьогодні гуманітарними коридорами на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 665 людей.

З них 936 маріупольців та 729 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Пологів, Оріхова, Гуляйполя та Василівки.

Людям надається вся необхідна допомога.

Додамо

Російські окупанти сьогодні не пропустили жодну евакуаційну колону із Запоріжжя.

Як повідомив голова ОДА Олександр Старух, не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя.



