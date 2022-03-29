За сутки собственным транспортом в Запорожье эвакуировались 1,6 тысяч человек

Детали

Следовательно, сегодня гуманитарными коридорами на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 665 человек.

Из них 936 мариупольцев и 729 жителей городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, полог, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

Людям оказывается вся необходимая помощь.

Добавим

Российские оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожья.

Как сообщил глава ОГА Александр Старух, не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, которые выехали из Запорожья.



