За сутки собственным транспортом в Запорожье эвакуировались 1,6 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение текущих суток собственным транспортом в Запорожье удалось эвакуироваться 1 665 человек, из них 936 мариупольцев. Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Следовательно, сегодня гуманитарными коридорами на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 665 человек.
Из них 936 мариупольцев и 729 жителей городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, полог, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.
Людям оказывается вся необходимая помощь.
Добавим
Российские оккупанты сегодня не пропустили ни одну эвакуационную колонну из Запорожья.
Как сообщил глава ОГА Александр Старух, не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, которые выехали из Запорожья.