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С начала вторжения россии полиция Киевской области вывезла более 100 тысяч человек

Киев • УНН

 • 95265 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. От начала вторжения россии в Украину в Киевской области из временно занятых российскими войсками районов удалось вывезти более 100 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, передает УНН.

С начала вторжения россии полиция Киевской области вывезла более 100 тысяч человек

Цитата

"Национальная полиция работает в формате "зеленых коридоров", где полицейские массово вывозят беженцев. Есть также места, где полиция работает самостоятельно. Только в Киевской области с начала активных боевых действий из оккупации удалось вывезти более 100 тысяч человек. Полиция работает круглосуточно", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

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