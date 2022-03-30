С начала вторжения россии полиция Киевской области вывезла более 100 тысяч человек

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"Национальная полиция работает в формате "зеленых коридоров", где полицейские массово вывозят беженцев. Есть также места, где полиция работает самостоятельно. Только в Киевской области с начала активных боевых действий из оккупации удалось вывезти более 100 тысяч человек. Полиция работает круглосуточно", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

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