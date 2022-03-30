С начала вторжения россии полиция разоблачила почти 500 диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает УНН.
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"Всего с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 486 лиц, причастных к диверсионной деятельности", - отметил глава НПУ.
Детали
28 марта служащие Нацполиции задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.
В Кировоградской области во время проверки правоохранители обнаружили в телефоне местного жителя переписку о местах поражения ракетами различных объектов в Украине, а также фото топографических карт местности Кропивницкого и его окрестностей.
Во Львовской области задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.
В Днепропетровской области полицейские обнаружили троих граждан, которые собирали фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров и коммуницировали через мессенджеры с представителями страны-агрессора.
Все задержанные переданы СБУ для дальнейших проверок.
Напомним
От начала вторжения россии полиция Киевской области вывезла более 100 тысяч человек.