У Київській області окупанти завдали руйнувань кожній другій громаді. Критичні - у Бучанській, Ірпінській та Гостомельській
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти завдали руйнувань практично кожній другій громаді у Київській області. Критичні руйнування зафіксовано у Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, пише УНН.
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“Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громад. Загалом більше 550 об’єктів”, – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на територіях області, залишених ворогом, є часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців.
Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки.
Небезпечні напрямки:
Населені пункти вздовж Житомирської траси;
Буча – Ворзель – Гостомель;
Немішаєве;
Дмитрівська громада;
Макарівська громада.
На півночі Вишгородського району небезпечними залишаються території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.
В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському районах ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.
Додамо
На Київщині прикордонники затримали диверсанта, який їздив на велосипеді в районі бойових дій і здобував інформацію.