В Киевской области пытались взорвать бывшего беркутовца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Киевской области неизвестный привязал предмет похожий на гранату к воротам дома. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Отметим, что в доме, к дверям которого, привязали вероятно гранату живет человек, который ранее работал в подразделении "Беркут2.
Начато досудебное расследование по ч.4. ст. 296 УК Украины.
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Как сообщал УНН, в Запорожье мужчина по собственной неосторожности подорвался на гранате.