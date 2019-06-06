В Киевской области пытались взорвать бывшего беркутовца

Отметим, что в доме, к дверям которого, привязали вероятно гранату живет человек, который ранее работал в подразделении "Беркут2.

Начато досудебное расследование по ч.4. ст. 296 УК Украины.



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Как сообщал УНН, в Запорожье мужчина по собственной неосторожности подорвался на гранате.