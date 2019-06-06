У Київській області намагалися підірвати колишнього беркутівця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Київській області невідомий прив’язав предмет схожий на гранату до воріт домівки. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Відзначимо, що у будинку, до дверей якого, прив’язали ймовірно гранату живе чоловік, який раніше працював у підрозділі "Беркут".
Розпочато досудове розслідування за ч.4. ст. 296 КК України.
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Як повідомляв УНН, на Запоріжжі чоловік з власної необережності підірвався на гранаті.