На Київщині підірвали ресторан

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні вночі в одному з ресторанів Обухова Київської області стався вибух. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

“Сьогодні вночі, о 2-й годині, невідомі особи до одного з ресторанів міста Обухів кинули невідомий пристрій, після чого стався вибух. На щастя, на той час відвідувачів не було. З персоналу також ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія.

Наразі встановлюються матеріальні збитки, завдані вибухом. Триває перевірка, за результатами якої буде події буде надана правова кваліфікація.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі у ресторані “Блеф” стався вибух внаслідок закладеного вибухового пристрою із зовнішньої сторони будівлі.

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