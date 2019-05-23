В Киевской области подорвали ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня ночью в одном из ресторанов Обухова Киевской области произошел взрыв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Сегодня ночью, в 2 часа, неизвестные лица в один из ресторанов города Обухов бросили неизвестное устройство, после чего произошел взрыв. К счастью, в то время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория.
Устанавливаются материальный ущерб, причиненный взрывом. Продолжается проверка, по результатам которой будет происшествия будет дана правовая квалификация.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.
Напомним, в Одессе в ресторане "Блеф" произошел взрыв в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания.