В "Киевавтодоре" опровергли информацию Генпрокуратуры относительно подозрения чиновникам коммунальной корпорации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В "Киевавтодоре" опровергли информацию Генеральной прокуратуры Украины относительно подозрения трем должностным лицам коммунальной корпорации, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .
Как отмечается, информация, указанная на сайте ГПУ, недостоверна.
"А именно:
1. В органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.
2. Держаудитслужбою по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4 / 1-602вих-18 и от 4 апреля 2018 № 04/2/4 / 1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КК "Киевавтодор" относительно работ по нанесению дорожной разметки.
В сложенном акте б / н от 17 мая 2018 указано, что никакого вреда, причиненного бюджета, не обнаружено, все объемы выполненных работ подтверждены!
3. Теперь к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
4. Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018 г.. Фактически признала бездействие в деле № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых "фигурантов преступления" по нанесению разметки. В документе говорится: "... установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производству следователем ни одного следственного действия не проведена, указания процессуального руководителя не выполняются" ", - говорится в сообщении.