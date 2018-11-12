У “Київавтодорі” спростували інформацію Генпрокуратури щодо підозри посадовцям комунальної корпорації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У "Київавтодорі" спростували інформацію Генеральної прокуратури України щодо підозри трьом посадовим особам комунальної корпорації, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.
Як зазначається, інформація, вказана на сайті ГПУ, недостовірна.
“А саме:
1. У органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.
2. Держаудитслужбою по завданню ГПУ від 19 лютого 2018 № 04/2/4/1-602вих-18 та від 04 квітня 2018 № 04/2/4/1-60 була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності КК „Київавтодор“ стосовно робіт з нанесення дорожньої розмітки.
У складеному акті б/н від 17 травня 2018 зазначено, що жодної шкоди, заподіяної бюджету, не виявлено, всі обсяги виконаних робіт підтверджені!
3. Наразі до жодного з вказаних підозрюваних працівників не застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
4. Київська місцева прокуратура № 10 постановою від 30.10.2018 р. фактично визнала бездіяльність у справі № 42017000000000018 відносно минулорічного незаконного затримання так званих „фігурантів злочину“ по нанесенню розмітки. У документі йдеться: „...встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються“”, — йдеться у повідомленні.