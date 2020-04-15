В Киево-Печерской лавре и Ионинском монастыре обнаружили еще четыре случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили еще один случай коронавирусной болезни, еще три - в Ионинском монастыре. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один - в Киево-Печерской лавре и три - в Ионинском монастыре", - сказал Кличко.
По его словам, вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий и помещений духовной академии и семинарии, установили там медицинские посты, измеряют температуру и уровень оксигнации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции.
"Вчера госпитализировали с лавры одну монахиню и двух учеников семинарии, совершили забор на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжают брать образцы на лабораторные исследования", - добавил мэр столицы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Гостомеле коронавирус обнаружили у семинариста Киево-Печерской лавры.