У Гостомелі коронавірус виявили у семінариста Києво-Печерської лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Ірпінському регіоні підтвердили 16 нових випадків COVID-19, серед захворівших - студент духовної семінарії із Києво-Печерської лаври. Про це у Facebook написав перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, передає УНН.
"Станом на 15 квітня, маємо оновлені дані щодо підозр і захворювання на COVID-19 у Приірпінні. Підтверджених випадків – 16. Ірпінь – 8, Коцюбинське – 4, Ворзель – 2, Гостомель – 2. До статистики регіону додався випадок у Гостомелі – зараз там у родичів тимчасово перебуває хворий на коронавірус студент духовної семінарії із Печерської лаври", - написав Маркушин.
Зазначається, що хлопець не проживав та не зареєстрований у селищі, однак зараз перебуває під наглядом місцевих лікарів.
"На сьогодні на лабораторному дослідженні перебуває 46 зразків пацієнтів, у 107 випадках – COVID-19 не підтверджено. Загалом опрацьовано 169 підозр", - резюмував Маркушин.
Нагадаємо, що на території Києво-Печерської лаври зафіксували майже сто випадків захворювання на коронавірусну хворобу, двоє людей померли.