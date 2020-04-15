В Гостомеле коронавирус обнаружили у семинариста Киево-Печерской лавры

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41742 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50576 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65455 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 93009 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101579 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105479 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130648 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Гостомеле коронавирус обнаружили у семинариста Киево-Печерской лавры

В Гостомеле коронавирус обнаружили у семинариста Киево-Печерской лавры

Киев  •  УНН

 • 20881 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ирпенском регионе подтвердили 16 новых случаев COVID-19, среди заболевших - студент духовной семинарии с Киево-Печерской лавры. Об этом в Facebook написал первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.

"По состоянию на 15 апреля, имеем обновленные данные относительно подозрений и заболевания на COVID-19 в Приирпенье. Подтвержденных случаев - 16. Ирпень - 8, Коцюбинское - 4, Ворзель - 2, Гостомель - 2. К статистики региона добавился случай в Гостомеле - сейчас там у родственников временно находится больной коронавирусом студент духовной семинарии с Печерской лавры", - написал Маркушин.

Отмечается, что парень не проживал и не зарегистрирован в поселке, однако сейчас находится под наблюдением местных врачей.

"Сегодня на лабораторном исследовании находится 46 образцов пациентов, у 107 случаях - COVID-19 не подтвержден. В общем обработано 169 подозрений", - резюмировал Маркушин.

Напомним, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировали почти сто случаев заболевания на коронавирусную болезнь, два человека умерли.

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