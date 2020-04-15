В Гостомеле коронавирус обнаружили у семинариста Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ирпенском регионе подтвердили 16 новых случаев COVID-19, среди заболевших - студент духовной семинарии с Киево-Печерской лавры. Об этом в Facebook написал первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает УНН.
"По состоянию на 15 апреля, имеем обновленные данные относительно подозрений и заболевания на COVID-19 в Приирпенье. Подтвержденных случаев - 16. Ирпень - 8, Коцюбинское - 4, Ворзель - 2, Гостомель - 2. К статистики региона добавился случай в Гостомеле - сейчас там у родственников временно находится больной коронавирусом студент духовной семинарии с Печерской лавры", - написал Маркушин.
Отмечается, что парень не проживал и не зарегистрирован в поселке, однако сейчас находится под наблюдением местных врачей.
"Сегодня на лабораторном исследовании находится 46 образцов пациентов, у 107 случаях - COVID-19 не подтвержден. В общем обработано 169 подозрений", - резюмировал Маркушин.
Напомним, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировали почти сто случаев заболевания на коронавирусную болезнь, два человека умерли.